В Саратове при строительстве нового водопровода коммунальщики нашли фрагмент деревянной трубы XIX века

Фото: КВС

В Саратове при строительстве нового водопровода коммунальщики нашли фрагмент деревянной трубы 19 века. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Во время ремонта на улицах Мурманской и Московской, специалисты ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" нашли фрагмент старого деревянного водопровода.

Вероятно, что коммуникации являлись частью Гришинского водопровода. В Саратове первое общественное водоснабжение появилось 17 декабря 1844 года. Именно в этот период на территории города располагались деревянные чаны в земле, а к ним шли деревянные трубы.

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