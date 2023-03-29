архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 29 марта, несколько сотен жителей Ленинского района Саратова остались без отопления и горячей воды до вечера. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Ограничения затронули абонентов по адресам:

- Мира, 1,3, 5, 7, 43, 44;

- Международный проезд №№1,3, 5, 7, 43, 44;

- Международная №№2, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18.

Восстановить отопление обещают к 17 часам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.