архив КП
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 29 марта, несколько сотен жителей Ленинского района Саратова остались без отопления и горячей воды до вечера. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Ограничения затронули абонентов по адресам:
- Мира, 1,3, 5, 7, 43, 44;
- Международный проезд №№1,3, 5, 7, 43, 44;
- Международная №№2, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
Восстановить отопление обещают к 17 часам.
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