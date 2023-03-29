Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 28 марта, в двух районах Саратова водители сбили пешеходов – взрослого и школьницу, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В 9:30 у детской библиотеки на проспекте Строителей в Кировском районе 59-летний мужчина на «семерке» задавил 63-летнюю женщину. Пострадавшая от наезда ВАЗа саратовчанка переходила дорогу по пешеходному переходу, ее госпитализировали.

В 14:00 в Заводском районе, рядом с остановкой «5-й Динамовский проезд» 37-летний водитель Daewoo Nexia сбил 11-летнюю девочку, школьницу доставили в больницу.

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