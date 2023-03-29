В Саратовской области нашли еще 176 случаев ковида, сообщили в оперштабе по противодействию инфекции.

Днем ранее коронавирусную инфекцию нашли у 173 человек.

Большая часть заболевших из Саратова – 91 человек, в ЭМР диагностировали коронавирус в 23 пациентов, в Балашовском – 21, Балаковском – 18, Хвалынском районе же – 8.

Среди выявленных за сутки случаев всего у 11 человек наблюдались симптомы пневмонии, с признаками ОРВИ к медикам обратились 165 человек.

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