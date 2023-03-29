Эксперт ПИУ РАНХиГС об информационной безопасности в финансовой сфере

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ФинЦЕРТ Банка России, на площадке которого все российские кредитные организации обмениваются в том числе информацией о мошеннических операциях, будет получать от банков дополнительные сведения об участниках таких переводов, а не только о конечном получателе похищенных денег. Это предусмотрено новой редакцией стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере (СТО БР БФБО-1.5-2023) (Источник: Центробанк России).

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения, кандидат экономических наук, доцент Александра Рындина считает, что целенаправленная работа по повышению финансовой грамотности населения, которая ведётся в последние годы, включает как формирование грамотного финансового поведения граждан, в первую очередь, молодёжи, так и проведение профилактических мероприятий по предотвращению создания мошеннических схем в финансовом секторе, в том числе создание и функционирование эффективной системы безопасности пользования цифровыми банковскими инструментами.

«Как показывает статистика, достаточно остро в настоящий момент стоит проблема финансового мошенничества в сфере банковских переводов. Так, по данным ЦБ России за 2022 год россияне перевели мошенникам 14,1 млрд. руб., что больше показателя 2021 года на 4,29%. По сравнению с показателями 2019 года, в 2022 году суммы рекордно высоки. При этом банки вернули жертвам мошеннических действий в 2022 году рекордно низкую сумму, по сравнению с 2019 годом (4,4% в 2022 году против 15% в 2019 году). Еще одной особенностью статистики по финансовому мошенничеству является сокращение числа мошеннических переводов с увеличением сумм этих переводов.

Говоря о складывающейся ситуации, следует отметить, что рост хищений связан с активным развитием новых дистанционных платёжных сервисов и всё возрастающей популярности денежных переводов посредством онлайн-сервисов. Используемые мошенниками методы социальной инженерии вкупе с расширением возможности у пользователя банковских услуг осуществлять перевод самостоятельно приводят к негативным последствиям для последнего.

В этой связи актуальным является введение с 1 октября 2023 года нового Стандарта Банка России (СТО БР БФБО-1.5-2023), разработанного с учётом актуальных приёмов кибермошенников и включающего обмен информацией ЦБ России с кредитными организациями на площадке ФинЦЕРТ Банка России по более чем 50 уникальным признакам. Акцент в информационном обмене будет ставиться на нестандартных для пользователя операциях, а также на операциях, имеющих признаки мошеннических, к числу которых отнесены активизация деятельности пользователя банковской услуги (например, по оформлению кредита) сразу после изменения персональных данных в личном кабинете или мобильном приложении банка. Введение данного стандарта призвано снизить риски добросовестных участников рынка банковских услуг и ограничить возможности для деятельности финансовых мошенников», – рассказал эксперт.

-- Пресс-служба Поволжского института управления РАНХиГС

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