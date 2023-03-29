В Саратове утром загорелся склад «Магнита» в Волжском районе

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 29 марта, в Саратове загорелся склад магазина «Магнит», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 9:05 на пульт «01» поступил вызов с сообщением о возгорании складского помещения в супермаркете на Нижней Сорговой, 18.

Уже к 9:29 возгорание локализовали. По данным ведомства, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. На месте продолжают работать четыре единицы техники МЧС.

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