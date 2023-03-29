В Татищевском районе пьяный мужчина упал из окна четвертого этажа

Вчера, 28 марта, в Татищевском районе Саратовской области мужчина упал из окна четвертого этажа, сообщает глава местного муниципалитета Павел Сурков в своем Телеграм-канале.
Инцидент произошел в селе Сторожевка, из дома по адресу Средняя, 3 упал мужчина. Как отметил чиновник, упавший с четвертого этажа пострадавший был пьян.
Пострадавшего доставили в саратовскую клинику.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.