В Татищевском районе пьяный мужчина упал из окна четвертого этажа

Вчера, 28 марта, в Татищевском районе Саратовской области мужчина упал из окна четвертого этажа, сообщает глава местного муниципалитета Павел Сурков в своем Телеграм-канале.

Инцидент произошел в селе Сторожевка, из дома по адресу Средняя, 3 упал мужчина. Как отметил чиновник, упавший с четвертого этажа пострадавший был пьян.

Пострадавшего доставили в саратовскую клинику.

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