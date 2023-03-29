фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 апреля в Саратове начнут ходить дачные автобусы. Об этом стало известно вчера, 28 марта, в ходе прямой линии Романа Бусаргина, проводимой им на его странице «Вконтакте».

В ходе ответов на вопросы губернатор отметил, что в этом году весна ранняя, и многие саратовцы торопятся попасть на дачи.

— Часть маршрутов начнет работать уже с 1 апреля. Об этом договорились с перевозчиками. Сейчас эта работа продолжается и по другим маршрутам, — сообщил губернатор. Запуск маршрутов и график будет анонсирован минтрансом области.

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