Пожар унес жизнь пенсионерки из Ленинского района. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области.

Сегодня утром, 29 марта, в Саратове произошел пожар. Примерно в 6:10 загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Московское шоссе. В результате пожара пострадала 70-летняя пенсионерка. Женщина получила термические ожоги и отравление продуктами горения.

К сожалению, медикам бригады экстренного реагирования не удалось ее спасти, пенсионерка скончалась до приезда врачей.

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