В Саратове чиновники остановили работу детских аттракционов в Солнечном из-за нарушений

Скриншот: «Мэрия сообщает» / Телеграм
Сегодня, 28 марта, в Солнечном микрорайоне Саратова сотрудники мэрии города проверили соблюдение предпринимателями правил работы детских сезонных аттракционов, сообщает Телеграм-канал «Мэрия сообщает».
Вместе с работниками комитета муниципального контроля и сотрудники полиции приехали на пешеходную зону на бульваре Героев Отечества, чтобы проверить бизнесменов-собственников аттракционов.
Судя по видеорелизу мэрии, проверку прошли собственники детских «паравозика», машинок и пони. Чиновники подчеркнули, что проверку не прошел ни один предприниматель.
На бизнесменов составлены протоколы об административном правонарушении, с ними провели разъяснительные беседы. Какие именно нарушения были выявлены, в администрации Саратова не уточнили.
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