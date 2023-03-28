Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 15:53

В Ленинском районе Саратова беспризорный пес искусал 10-летнюю школьницу

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 марта, в Ленинском районе Саратова беспризорный пес напал на школьницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел у дома по адресу Моисеева, 5. Собака несколько раз укусила 10-летнего ребенка, пострадавшую госпитализировали.

Напомним, сегодня также стало известно, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела о халатности сотрудников управления ветеринарии при регправительстве. Его возбудил местный следком в связи с продолжающимися нападениями животных на людей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.