В Ленинском районе Саратова беспризорный пес искусал 10-летнюю школьницу

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 28 марта, в Ленинском районе Саратова беспризорный пес напал на школьницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел у дома по адресу Моисеева, 5. Собака несколько раз укусила 10-летнего ребенка, пострадавшую госпитализировали.
Напомним, сегодня также стало известно, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела о халатности сотрудников управления ветеринарии при регправительстве. Его возбудил местный следком в связи с продолжающимися нападениями животных на людей.
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