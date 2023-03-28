В Ленинском районе Саратова беспризорный пес искусал 10-летнюю школьницу

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 марта, в Ленинском районе Саратова беспризорный пес напал на школьницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел у дома по адресу Моисеева, 5. Собака несколько раз укусила 10-летнего ребенка, пострадавшую госпитализировали.

Напомним, сегодня также стало известно, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела о халатности сотрудников управления ветеринарии при регправительстве. Его возбудил местный следком в связи с продолжающимися нападениями животных на людей.

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