В саратовской прокуратуре контролируют расследование уголовного дела о халатности в связи с нападениями бездомных псов

архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Саратовской области контролирует расследование уголовного дела о халатности из-за ситуации с бездомными псами в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства сегодня, 28 марта.

Уголовное дело о халатности возбудил саратовский следком, отвечать на вопросы следствия придется сотрудникам управления ветеринарии при регправительстве.

Надзор же, в свою очередь, дал негативную оценку работе уполномоченных чиновников региона – нападения бездомных собак продолжаются, особенно острой орган признал ситуацию в пригородах Саратова.

В прокуратуре заявили о несвоевременном заключении контрактов на отлов безнадзорных животных, несмотря на наличие бюджета на эти цели, губернатору Роману Бусаргину напомнили о том, что областное управление ветеринарии могло делать бы больше для улучшения ситуации с нападениями дворовых псов на людей в регионе.

—Несмотря на принимаемые меры, кардинального улучшения ситуации в регионе не произошло. Отсутствие последовательной и системной работы уполномоченных органов, не учитывающих положительный опыт других регионов, до настоящего времени не позволили устранить проблему нападения животных, — отметили в облпрокуратуре.

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