Энгельсские дороги стали хуже саратовских

Часть дорог Саратова и Энгельса, которые находились на гарантийных сроках в 2018-2020 годах, нуждается в ремонте. О проблеме рассказал председатель региональной организации по мониторингу за содержанием и ремонтом дорог «Дорожный контроль» Николай Гурин на заседании комиссии по контролю за качеством капремонта дорог в областной думе.

По его словам, из всех дорог 2018 года, в Саратове было обследовано 35, на 27 из них обнаружили повреждения, а 16 требуют срочного ремонта. В основном на дорогах большое количество выбоин. Из дорог 2019 года осмотрели 67. Из них на 41 есть дефекты, а 24 требуют срочного ямочного ремонта.

Николай Гурин так же сообщил, что в Энгельсе проверяющие осмотрели 20 дорог, которые были отремонтированы в 2020 году и нашли дефекты на 14 из них. При этом Он отметил, что дороги в Энгельсе по своему качеству давно проигрывают Саратову.

Иван Гусев - заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона подчеркнул, что плохое состояние дорог провоцирует рост числа ДТП. С его слов, в Саратове наблюдается снижение числа аварий на 23%, что говорит об улучшении дорог. Чего нельзя сказать об Энгельсе: по сравнению с прошлым годом число ДТП там увеличилось на 30%. Плохие дороги стали одной из причин 34 аварий, в которых погибло 3 человека, а 47 получили травмы.

- Время, когда в Энгельсе дороги были лучше, чем в Саратове, прошло. Теперь, если в Саратове дороги плохие, в Энгельсе они еще ужаснее, - подытожил Гурин.

Начальник управления эксплуатации дорог и благоустройства Энгельсского муниципального района Сергей Дворцов пояснил, что проблемная ситуация отчасти связана с тем, что дороги были приняты, но не оплачены.

Райков позже добавил, что администрациями города к ресурсоснабжающим организациям относительно качества дорог направили 198 претензий. В Энгельсе, по словам Дворцова было создано более 40 таких актов.

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