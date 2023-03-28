Саратовские врачи госпитализировали из Перелюбского района 14 пациентов. Об этом сообщает СГКБЗ №1 им Гордеева.

Два дня бригада врачей узких специальностей Саратовской городской клинической больницы №1 им.Ю.Я.Гордеева проводила медицинский осмотр жителей Перелюбского района. В состав бригады вошли терапевт и узкие специалисты: врач ультразвуковой диагностики, травматолог, хирург, эндокринолог и гинеколог.

Роман Бусаргин поручил подготовить программы по демографии в каждом районе области. — При этом мероприятия должны иметь конкретное практическое наполнение, чтобы реально улучшить демографические показатели в муниципалитетах, — отмечал глава региона.

Главный врач Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.Я.Гордеева, к.м.н. Евгений Ковалев отметил, что врачи первой горбольницы уже не первый раз проводят обследования жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

— Учитывая отдаленность местности и отсутствие узких специалистов, для многих сельчан — это хорошая возможность пройти обследование, - подчеркнул Евгений Ковалев.

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