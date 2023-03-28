Роман Бусаргин: в мае в Детском парке начнут делать дорожки и автополив

Прямая линия Романа Бусаргина

В мае в Детском парке начнут делать дорожки, автополив и другие виды благоустройства. Сегодня, 28 марта, в ходе прямой линии "ВКонтакте" Роман Бусаргин рассказал о продолжении масштабной реконструкции.

- В этом году продолжится масштабная реконструкция Детского парка в Саратове. Второй этап реализации проекта стартует в мае. Он уже прошел соответствующее голосование. И рамках программы «Комфортная городская среда» в парке проведут озеленение, установят системы автополива, сделают дорожки, а также смонтируют систему видеонаблюдения. Будут также сделаны архитектурные малые формы и обновлены детские площадки, - рассказал глава региона.

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