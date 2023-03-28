Роман Бусаргин рассказал о графике приема семей мобилизованных и добровольцев

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин напомнил саратовцам о графике приема семей мобилизованных и добровольцев, участников СВО.

Сегодня, 28 марта, глава региона провел прямую линию ВКонтакте и ответил на вопросы о личном приеме от жены мобилизованного, которая не успела на встречу с губернатором.

- Каждую первую субботу месяца у глав муниципалитетов проходит прием семей военнослужащих. Там родственники мобилизованных и добровольцев могут получить помощь и ответы на интересующие их вопросы, - рассказал Роман Бусаргин и отметил, что он как глава региона лично также участвует в этих встречах.

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