В Ровенском районе водитель грузовика с жеребятами задержали за предложенную сотруднику ГИБДД взятку

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В Ровенском районе Саратовской области водителя грузовика задержали за предложенную сотруднику ГИБДД взятку, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вечером 22 марта на участке дороги Самара-Пугачев-Волгоград вблизи села Циково остановили грузовую «ГАЗель» с тентом, внутри нее находились жеребята.

Полицейский остановил машину для проверки документов – оказалось, что необходимых для перевозки бумаг у водителя нет. В разговоре с сотрудником ГИБДД мужчина сказал, что везет животных из Волгоградской в Пензенскую область и предложил инспектору взятку в две тысячи рублей.

Несмотря на то, что в ответ полицейский предупредил мужчину о последствиях, тот продолжил настаивать. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве, ему выдали обязательство о явке.

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