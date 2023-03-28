Панков: Володин передал в 98-й полк три бронированных машины высокой проходимости

Николай Панков

Чем можно помочь бойцу в современных условиях? Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился с таким вопросом к командованию частей, где служат наши земляки.

Об этом в своём телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

— Жители снабжают бойцов всем, что может помочь им в быту. Но коллективный запад постоянно накачивает украинскую армию дронами, танками и другой техникой. Исходя из этого, Вячеслав Володин направил на фронт бронетехнику для сохранения жизней наших ребят, — высказался депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин передал бронетехнику и другие спецсредства для ведения боя в 99-й полк, где также находятся наши ребята. В этот раз вместе с Андреем Воробьевым по поручению спикера доставили в 98-й полк три бронированных машины. Они высокой проходимости и мобильны. Не отвлекая бойцов от службы, сами за рулем отогнали их от места разгрузки до передовой.

По словам командира полка, технику, которую приобрел Вячеслав Володин, они будут использовать в борьбе против фашистских танков. —Так, каждый вносит свой вклад в общую Победу, - подчеркнул Николай Панков

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.