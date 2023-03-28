Бусаргин: строительство линии скоростного трамвая на маршруте № 9 начнется в мае

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратове строительство линии скоростного трамвая на маршруте № 9 начнется в мае. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в ходе прямой линии на своей странице "ВКонтакте".

- В мае начнутся работы по демонтажу линий, замене контактных проводов, - заявил глава региона.

Напомним, на время строительства линий скоростного трамвая в Саратове перестанут работать трамвайные маршруты № 3, 6 и 9. На время работ будут запущены автобусные маршруты, на которые будет перенаправлен поток пассажиров. Интервал движения трамваев будет изменен.

Кроме того, на уже существующих маршрутах автобусов в городе пустят дополнительные машины.

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