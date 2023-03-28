Саратовский сотрудник ГИБДД спас пенсионеров от мошенников

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудник ГИБДД в Саратове спас пенсионеров от потери денежных средств. Пожилая пара из Ленинского района Саратова пытались снять деньги в банкомате, чтобы перевести их мошенникам. От опрометчивого шага их отговорил сотрудник саратовской Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Николай Луговской. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Все произошло 18 марта - пенсионерам позвонили «сотрудники банка» и под предлогом угрозы сбережениям, попросили перевести все на «безопасный счет». Пожилые люди, несмотря на то, что знали о таких случаях, отправились в ТЦ к банкомату.

Самостоятельно снять деньги у супругов не получалось и они обратились за помощью к прохожему. К счастью им оказался сотрудник ГИБДД, старший лейтенант Николай Луговской. Полицейский заметил, что женщина постоянно разговаривает по телефону и понял, что пенсионеры общаются с мошенниками.

Он прервал все операции, посадил пожилую пару в свою машину и привез в отдел полиции. Пожилая пара сразу и не поверила, что едва не стала жертвами злоумышленников. - Если бы не Николай, я бы деньги сняла и перевела, - говорит Лидия Ивановна и при этом признается, что не раз слышала об уловках мошенников, но все равно действовала под их диктовку.

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