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НовостиОбщество28 марта 2023 12:48

Губернатор Саратовской области ответил на вопрос об элитном ВУЗе для его детей

Роман Бусаргин рассказал, где учатся его дети
Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Сегодня, 28 марта, Роман Бусаргин провел ВКонтакте прямую линию, где пообщался с жителями Саратовской области. В ходе трансляции глава региона рассказал, где учатся его дети.

- У меня двое детей. Старшая дочь на сегодня поступила на первый курс в СГУ, а 15-летний сын учится в обычной школе в Энгельсе. Никакие элитные заведения столицы или других стран мы не рассматриваем, - заявил Роман Бусаргин, отвечая на вопрос саратовчанки.

Жительница области в ходе трансляции отметила, что многие представители саратовских властей настаивают на том, что молодежь должна оставаться на учебу и работу в регионе, а не уезжать в московские учебные заведения и не искать трудоустройства в столице.

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