Губернатор Саратовской области ответил на вопрос об элитном ВУЗе для его детей

Роман Бусаргин

Сегодня, 28 марта, Роман Бусаргин провел ВКонтакте прямую линию, где пообщался с жителями Саратовской области. В ходе трансляции глава региона рассказал, где учатся его дети.

- У меня двое детей. Старшая дочь на сегодня поступила на первый курс в СГУ, а 15-летний сын учится в обычной школе в Энгельсе. Никакие элитные заведения столицы или других стран мы не рассматриваем, - заявил Роман Бусаргин, отвечая на вопрос саратовчанки.

Жительница области в ходе трансляции отметила, что многие представители саратовских властей настаивают на том, что молодежь должна оставаться на учебу и работу в регионе, а не уезжать в московские учебные заведения и не искать трудоустройства в столице.

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