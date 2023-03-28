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НовостиОбщество28 марта 2023 12:38

Саратовская область сдает позиции в экологическом рейтинге

В экологическом рейтинге Саратовская область переместилась с 59 на 62 место за последний год
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам зимы Саратовская область снова продолжила сдавать позиции в экологическом рейтинге регионов. Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Рейтинг составляется природоохранной общественной организацией "Зеленый патруль".

Общественниками учитываются события и процессы в сфере экологии каждые три месяца. Последние результаты подведены с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Саратовская область за зиму потеряла одну позицию, переместившись с 61-го 62-е место. Заметим, летом 2022-го мы были на 60, а весной - на 59 месте.

Как и прошлой осенью, первые места заняли Тамбовская, Белгородская и Курская области, Алтай и Москва. Самыми проблемными признаны Красноярский и Забайкальский край, а так же Свердловская, Челябинская и Омская области.

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