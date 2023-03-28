В центре Саратова 20-летняя девушка пострадала в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова. Сегодня, 28 марта, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 9:16 напротив дома №75/77 по улице Университетской столкнулись Lada Priora с 20-летним парнем за рулем и Volkswagen, за рулем которого сидел 24-летний водитель.

В результате аварии пострадала пассажирка «Приоры», 20-летняя девушка.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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