В Саратове стартовал прием заявок соискателей молодежной премии «Успех»

Комитет по образованию Саратовской области

Премия «Успех» учреждена для поощрения талантливой молодежи в 2014 году и назначается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет, проживающим в Саратове и достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.

Конкурсная комиссия определит 25 молодых людей, которые в канун Дня Российской молодежи получат премию в размере 20 тысяч рублей.

Кандидаты поборются в 13 номинациях за выдающие достижения в области образования и науки; культуры и искусства; техники и инновационной деятельности; в области спорта; в области культуры и журналистики; за вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения; за особые достижения, направленные на пропаганду семейных; за особые достижения в общественной жизни города в области межкультурного сотрудничества а так же лучший молодой специалист года; предприниматель года; доброволец года и другие.

Самовыдвижение на соискание молодежной премии не допускается, документы подаются от организаций.

Прием документов будет осуществляться до 20 апреля 2023 года.

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