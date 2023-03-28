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НовостиОбщество28 марта 2023 12:16

В Саратове стартовал прием заявок соискателей молодежной премии «Успех»

Начинается прием документов на соискание молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов»
Роман Хвалин
Комитет по образованию Саратовской области

Комитет по образованию Саратовской области

Премия «Успех» учреждена для поощрения талантливой молодежи в 2014 году и назначается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет, проживающим в Саратове и достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.

Конкурсная комиссия определит 25 молодых людей, которые в канун Дня Российской молодежи получат премию в размере 20 тысяч рублей.

Кандидаты поборются в 13 номинациях за выдающие достижения в области образования и науки; культуры и искусства; техники и инновационной деятельности; в области спорта; в области культуры и журналистики; за вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения; за особые достижения, направленные на пропаганду семейных; за особые достижения в общественной жизни города в области межкультурного сотрудничества а так же лучший молодой специалист года; предприниматель года; доброволец года и другие.

Самовыдвижение на соискание молодежной премии не допускается, документы подаются от организаций.

Прием документов будет осуществляться до 20 апреля 2023 года.

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