Житель Саратовской области выстрелил из охотничьего ружья в бедро оппонента

Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перелюбском районе Саратовской области мужчину задержали за стрельбу. Сегодня, 28 марта, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 25 марта в деревне Верхняя Покровка. Около 20:30 во дворе дома № 13 на улице Вишневой мужчина в ходе ссоры выстрелил в левое бедро своему знакомому.

Стрелявший был задержан правоохранителями. Им оказался 27-летний мужчина. По предварительным данным, он стрелял из охотничьего ружья ТОЗ-34, которое украл незадолго до происшествия, а после выкинул в реку.

Полицейские завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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