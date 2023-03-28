Житель Саратовской области выстрелил из охотничьего ружья в бедро оппонента

Фото: Архив КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Перелюбском районе Саратовской области мужчину задержали за стрельбу. Сегодня, 28 марта, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 25 марта в деревне Верхняя Покровка. Около 20:30 во дворе дома № 13 на улице Вишневой мужчина в ходе ссоры выстрелил в левое бедро своему знакомому.
Стрелявший был задержан правоохранителями. Им оказался 27-летний мужчина. По предварительным данным, он стрелял из охотничьего ружья ТОЗ-34, которое украл незадолго до происшествия, а после выкинул в реку.
Полицейские завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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