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НовостиОбщество28 марта 2023 12:05

Военнослужащий из Саратовской области Антон Рожков погиб во время спецоперации

В Аткарске пройдет прощание с бойцом Антоном Рожковым
Наталия Калинина

Во время специальной военной операции РФ на Украине погиб военнослужащий из Аткарска Саратовской области Антон Рожков. Об этом сегодня, 28 марта, сообщил глава Аткарского района Виктор Елин.

Виктор Елин выразил свои соболезнования семье и близким погибшего бойца, подчеркнув, что он храбро исполнял свой воинский долг в зоне СВО.

Прощание с Антоном Рожковым состоится завтра, 29 марта, в 14.00 в Храме Петра и Павла на улице Чапаева в районном центре.

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