фото: СУ СКР
Заведующая одним из саратовских детсадов задолжала 2 миллиона по зарплате. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2021 года заведующая одного из частных детских садов Саратова не платила зарплату больше двух месяцев 13 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 2 миллиона рублей.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа.
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