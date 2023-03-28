фото: СУ СКР

Заведующая одним из саратовских детсадов задолжала 2 миллиона по зарплате. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2021 года заведующая одного из частных детских садов Саратова не платила зарплату больше двух месяцев 13 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 2 миллиона рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.