В Саратове на ночь остановят движение 4 трамваев в связи с ремонтом пути, о чем сообщается в группе СГЭТ ВКонтакте.

Закрывается движение четырех трамвайных маршрутов: 3, 4, 6, 11. Оно будет прервано с 23.00 сегодня, 28 марта, до 5.30 завтра, 29 марта. Составы не будут ходить в оба направления.

Ограничение вводится на перегоне Астраханская-Кутякова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.