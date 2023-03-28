В Саратовской области началось строительство жилья под расселение

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

В Вольске началась подготовка к строительству дома на 31 квартиру для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сегодня сообщает правительство области.

Подрядчик уже вышел на объект. Расчищена площадка под строительство. Сейчас идет планировка территории.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин раскритиковал местную власть за затягивание сроков возведения и отсутствие в проекте дома балконов, которые необходимы жителям.

В настоящий момент администрация Вольского района вместе с подрядчиком готовит изменения в проект, чтобы предусмотреть балконы. Ожидается, что строительство 4-х этажного дома должны завершить в октябре текущего года.

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