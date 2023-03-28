Жители Саратова рассказали о трупах собак в мешках на Кумысной поляне

Фото: vk.com/zavodskoyrayon

Жители Саратова рассказали в соцсетях о трупах собак, найденных в мешках на Кумысной поляне. Местная жительница разместила свой пост в паблике «Заводской Online Саратов» во «ВКонтакте».

– Сегодня, 27 марта, гуляли на Кумысной поляне со стороны Заводского района в березках. Недалеко отошли от трассы и нашли — не знаю, как писать, слезы на глазах — в пакетах трупы пушистиков, собак! И полно пустых пакетов и места раскопки! – пожаловалась саратовчанка.

Женщина попросила также разобраться в ситуации городскую администрацию, но не уточнила, где именно видела мертвых животных.

Напомним, ранее в Гагаринском районе Саратова местные жители нашли около сотни трупов собак и кошек – как позже выяснилось, животные содержались в приюте «Рич» и погибли от чумы плотоядных.

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