Фото: Алексей Янин / Телеграм

Старшего лейтенанта из Саратовской области наградили орденом Мужества. Уроженец Пугачевского района Валентин Анацкий в боях в зоне СВО эвакуировал раненых товарищей и прикрывал свое подразделение огнем. О мужественной работе земляка-героя рассказал глава муниципалитета Алексей Янин.

Валентин Анацкий закончил школу №2 в Петровске в 2013 году с золотой медалью, а в 2020 стал выпускником Военно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Пугачевец ранее уже награждался за доблесть в сражениях с украинскими боевиками – в ходе участия в СВО он получил медаль «За боевые отличия».

Орден Мужества старший лейтенант Анацкий получил на прошлой неделе.

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