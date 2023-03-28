В Саратове до полуночи отключили воду на 8 улицах и в поселке в Заводском районе. Об этом сегодня, 28 марта, об этом сообщили в ООО «КВС».
Подача холодное водоснабжение ограничено по адресам:
- 1-й Аэродромный проезд
- Азина, д. 1-21А
- Васильковская
- Вологодская
- Ленинградская
- проспект Энтузиастов, д. 66-88А четная сторона, 61Б и 61В
- Солнечная
- Чихарева.
Без холоднйо воды также остался поселок Шарковка.
Восстановить подачу ресурса коммунальщики планируют к полуночи.
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