В Саратове до полуночи отключили воду на 8 улицах и в поселке в Заводском районе. Об этом сегодня, 28 марта, об этом сообщили в ООО «КВС».

Подача холодное водоснабжение ограничено по адресам:

- 1-й Аэродромный проезд

- Азина, д. 1-21А

- Васильковская

- Вологодская

- Ленинградская

- проспект Энтузиастов, д. 66-88А четная сторона, 61Б и 61В

- Солнечная

- Чихарева.

Без холоднйо воды также остался поселок Шарковка.

Восстановить подачу ресурса коммунальщики планируют к полуночи.

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