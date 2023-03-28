архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области редкими специалистами оказались волочильщик и заливщик компаундами. Такие данные привели в минтруда региона.

Как отметили чиновники, на портале «Работа России» сейчас размещено около 22 тысяч вакансий из Саратовской области. Большая часть вакансий по рабочим профессиям – около 58 процентов. Остальные 42% предложений заинтересуют инженерно-технических работников и служащих. Сохраняется высокий спрос на вакансии медсестер, слесарей, продавцов и водителей.

Ряд профессий в региональном минтруда назвали редкими – так, в Саратове на зарплату до 30 тысяч рублей ищут волочильщика (специалиста по обработке металла) и дефектоскописта на жалование от 19 до 100 тысяч рублей (специалист, выявляющий производственный брак).

В Петровске ищут заливщика компаундами (обработка термоактивной смолой) на заработную плату от 18 тысяч рублей. В Шиханы требуется тифлопедагог (работает с детьми, страдающими нарушениями зрения).

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