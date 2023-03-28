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НовостиПроисшествия28 марта 2023 10:21

Жительница Вольского района пыталась заработать на обмене валют и стала жертвой мошенников

Прибыль пострадавшая так и не получила
Наталия Калинина

Жительница Вольского района Саратовской области пыталась заработать на обмене валют и стала жертвой мошенников.

Пострадавшая увидела предложение быстрого заработка на обмене валют. Она обратилась по указанному в объявлении номеру телефона и узнала условия. Доверчивая женщина сделала несколько переводов, однако прибыль она так и не получила.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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