Жительница Вольского района пыталась заработать на обмене валют и стала жертвой мошенников

Жительница Вольского района Саратовской области пыталась заработать на обмене валют и стала жертвой мошенников.
Пострадавшая увидела предложение быстрого заработка на обмене валют. Она обратилась по указанному в объявлении номеру телефона и узнала условия. Доверчивая женщина сделала несколько переводов, однако прибыль она так и не получила.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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