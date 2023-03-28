В Саратове вдвое выросло число желающих служить по контракту

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В марте 2023 года в воинские подразделения были отправлены более 200 контрактников, это почти в два раза больше, чем в марте прошлого года, рассказал заместитель начальника пункта по отбору на военную службу по контракту старший лейтенант Дмитрий Дудаков. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает министерство информации области.

По словам офицера, мужчины настроены патриотично, хотят помочь стране и уверены во всесторонней помощи их семьям. Также бойцов привлекает достойное денежное довольствие и целый ряд льгот, таких, как бесплатное получение юридической помощи, первоочередное зачисление в детский сад детей и т.д.

Напомним, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин распорядился выплачивать военнослужащим при заключении контракта дополнительную материальную помощь из региональных средств бюджета в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, приказом министра обороны России, военным полагается выплата в 195 тысяч рублей при заключении контракта.

Также для участников СВО предусмотрена еще надбавка к денежному довольствию в размере 60% от оклада по воинской должности во время участия в операции и в течение полугода после.

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