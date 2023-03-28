Заседание комиссии

В Саратовской области на реализацию нацпроектов и госпрограммы в 2023 году выделено 46 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов сегодня, 28 марта, в ходе заседания комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ Саратовской области.

В ходе своего доклада Разборов упомянул, что всего в этом году на реализацию нацпроектов и государственных программ предусмотрено 46 млрд рублей. Уровень кассовых выплат сейчас составляет порядка 25 процентов. Контракты заключены на 70 процентов суммы.

Доклад Андрея Разборова

Конкурсные процедуры объявлены по 57 объектам, 262 объектам ремонта и благоустройства. В тоже время, необходимо объявить торги на проекты «Нити времени» в Красноармейске, «Русская площадь» в Марксе, сквер «Юность» в Аркадаке, «Городок на излучине» в Пугачеве, «Раскрепощение» в Петровске и «Хвалынские просторы» в Хвалынске.

По словам министра, незаконтрактированы средства на благоустройство набережной в Вольске — 200 миллионов и на строительство бассейна в Турках 14,5 млн. Вопрос должен быть решен до конца апреля. В экспертизе 6 объектов на строительство 6 домов для переселенцев из аварийного жилья.

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