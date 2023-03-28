Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за похолодания в апреле в Саратове не планируют пока завершать отопительный сезон. С таким комментарием выступил Саратовский филиал «Т Плюс», который опубликовал порядок завершения отопсезона.

Процедура отключения тепла производится по следующему порядку.

1. Местные власти публикуют документ о завершении отопительного сезона с указанием даты отключения.

2. Объекты энергетической инфраструктуры переводят на летний режим работы.

3. В многоквартирных домах производится отключение систем отопления, они переходят на летнюю схему индивидуальных тепловых пунктов.

- Несмотря на временное повышение температуры, в первых числах апреля 2023 года ожидается похолодание. На данный момент вопрос о завершении отопительного сезона не стоит, - сообщается на официальном сайте муниципалитета.

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