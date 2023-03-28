Фото: Архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за похолодания в апреле в Саратове не планируют пока завершать отопительный сезон. С таким комментарием выступил Саратовский филиал «Т Плюс», который опубликовал порядок завершения отопсезона.
Процедура отключения тепла производится по следующему порядку.
1. Местные власти публикуют документ о завершении отопительного сезона с указанием даты отключения.
2. Объекты энергетической инфраструктуры переводят на летний режим работы.
3. В многоквартирных домах производится отключение систем отопления, они переходят на летнюю схему индивидуальных тепловых пунктов.
- Несмотря на временное повышение температуры, в первых числах апреля 2023 года ожидается похолодание. На данный момент вопрос о завершении отопительного сезона не стоит, - сообщается на официальном сайте муниципалитета.
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