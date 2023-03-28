Юная саратовчанка стала лучшей актрисой детского театра в ПФО

«Театральное Приволжье»

Вчера, 27 марта, во Всемирный день театра, в прямом эфире подвели итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Это общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях формирования культурных и нравственных ценностей и развития молодежного и детского театрального искусства, реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. В этом году в финале проекта участвовали 28 спектаклей.

Саратовские театралы одержали 5 побед в различных номинациях. В номинации «Лучший детский спектакль» третье место заняла группа «Феникс» детской театральной студии имени О.П. Табакова со спектаклем «Дети войны». Лучшей актрисой детского театра стала Ника Бурякова, исполнившая роль Тани в этом в спектакле. Звания «Победители конкурса афиш и плакатов» в возрастной категории от 6 до 17 лет первое место получили учащиеся Саратовского Боголюбовского училища и ДШИ Полина Щербакова и Полина Грабовская; в возрастной категории 18-30 лет – третье место у студентки Боголюбовского училища Татьяны Поваровой.

Торжественное награждение победителей состоится в апреле.

Лидеры заключительного этапа окружного фестиваля получат гранты на новые спектакли. Так, за 1 место творческому объединению предоставляется 250 тысяч рублей, за 2 место – 200 тысяч рублей, за 3 место – 150 тысяч рублей.

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