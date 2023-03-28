В ходе СВО погиб военный из Балашовского района

Дмитрий Кривчиков

В ходе специальной военной операции на Донбассе погиб военный из Балашовского района Саратовской области.

26 марта в Балашовском районе простились с Дмитрием Кривчиковым.

- Родные и близкие Дмитрия знали его как скромного, доброжелательного и отзывчивого человека.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Это огромная потеря для его близких и всех балашовцев, - отметил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Павел Петраков.

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