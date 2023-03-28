СУ СКР по Саратовской области

Педофила из Энгельса осудили на 16 лет за неоднократное насилие над девочкой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

35-летний житель села Безымянное в ЭМР два года – с 2020 по 2022 насиловал несовершеннолетнюю и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

По приговору суда, ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима.

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