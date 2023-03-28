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НовостиПроисшествия28 марта 2023 9:13

Педофила из Энгельса осудили на 16 лет за неоднократное насилие над девочкой

Житель села Безымянное два года насиловал свою жертву
Роман Хвалин
СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области

Педофила из Энгельса осудили на 16 лет за неоднократное насилие над девочкой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

35-летний житель села Безымянное в ЭМР два года – с 2020 по 2022 насиловал несовершеннолетнюю и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

По приговору суда, ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима.

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