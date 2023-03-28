В двух районах Саратова жители остались без воды до полуночи

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 марта, в Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова жители нескольких улиц проведут день без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС".

Для устранения повреждения на городском водопроводе по улице Шелковичной 178, ограничено холодное водоснабжение на улицах Шелковичная дома № 138/1, 138/2 и со 164 по 218 дом по четной стороне, улицы Соловьиная, Серебряный Ручей, Лысая гора, Зеленая Долина, Светлая, и Рабочая от Свинцовой до 13-го Шелковичного проезда, Верхний Светлый проезд, Октябрьское ущелье, а также часть частного сектора по Шелковичной, 2-му Свинцовому проезду, 3-му и 4-му Рабочему проезду и Капитальной.

Ремонт трубопровода так же ведется на Большой Садовой 113. В связи с этим без воды остались дом № 1 по Беговому проезду и Политехническая 114. Вернуть воду обещают к полуночи.

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