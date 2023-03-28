В Саратове 50-летний пьяный мужчина упал на крышу стоматологии

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Сегодня утром, 28 марта, в саратовском Солнечном 50-летний пьяный мужчина упал на крышу стоматологии и получил травмы. Об этом сообщил глава минздрава региона Олег Костин в своем Телеграм-канале.

Инцидент произошел около 11 часов у дома по улице Лебедева-Кумача, 88 – в нем расположена «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2». Пострадавшему 50 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его доставили в городскую больницу №6. Состояние мужчины оценивается как средняя степень тяжести.

- Для ликвидации последствий медико-санитарного характера, привлекалось одно медицинское формирование – 1 бригада экстренного реагирования ТЦМК ГУЗ «СОССМП», - написал глава минздрава.

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