Театр оперы и балета в Саратове могут отреставрировать к декабрю 2023

Фото: Светлана Курышева / КП-Саратов

Ввод в эксплуатацию здания саратовского Театра оперы и балета запланирован на декабрь текущего года. Об этом сегодня, 28 марта сообщил председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Алексей Колодкин на совещании в региональном правительстве.

Сейчас на объекте работают от 130 до 250 рабочих. Производится внутренняя отделка помещений, производится установка вентиляционного и прочего оборудования. Была проведена большая работа по восстановлению инженерной системы и перегородок. Уже появились учебные классы и гримерки.

Напомним, в сентябре 2020 года объект обнесли забором и закрыли на реконструкцию, которая длится уже более двух лет. Новая сцена саратовского театра оперы и балета временно расположилась в здании бывшего ДК «Тантал» на 2-й Дачной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.