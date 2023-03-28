В Саратовской области поменяют остановочные павильоны

Фото: Архив КП

Департамент Гагаринского района Саратова объявил электронный аукцион на изготовление и монтаж остановочных павильонов в 17 населенных пунктах, присоединенных к Саратову. Соответствующая информация размещена сайте Госзакупок.

Максимальная цена контракта для подрядчиков составляет 2,438 миллиона рублей. Новые остановки должны появится по следующим адресам: поселок Тепличный на улице Маркина, поселок Сергиевский на улице Мостовая, деревня Долгий Буерак на улице Центральная, поселок Водник на улице Волжская, село Широкий Буерак напротив магазина "Пчелка", село Поповка на улице Центральная, поселок Красный Текстильщик на площади Свободы, село Березина Речка на улице Железнодорожная, село Михайловка на улице Советская, поселок Расково на улице Ленина, хутор Бартоломеевский на улице Рабочая, село Клещевка на улице Вольская, хутор Малая Скатовка на улице Дорожная, деревня Трещиха на конечной остановке автобуса № 224, село Синенькие на улице Комсомольская, село Расловка-1 на улице Зеленая, поселок Дубки на площади по улице Рахова.

Характеристики и размеры остановочных павильонов уже согласованы. Остановки будут иметь размеры - 5 на 3 метра, высотой - 2,5 метра. Указан так же цвет ограждений, оно должно быть зеленым, а металлический профиль черным.

Также определены габаритные размеры лавочек (сиденье из бруса сосны и покрыто влагостойким антикоррозийным составом, каркас металлический) и урн на новых остановках. От подрядчика требуется выполнить работы до 17 августа. Гарантия на остановочные павильоны должна составлять два года.

Заявки от участников принимаются до 4 апреля, а итоги торгов подведут 6 апреля.

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