Звание Героя России получил Никита Палазник из Саратова

Фото: Александр Янклович

На Поклонной горе прошла торжественная церемония, которая была посвящена Дню образования Федеральной службы войск нацгвардии России.

Как сообщает Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV», директор службы Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые проявили себя в ходе СВО.

Так, звания Героя России было присвоено саратовскому офицеру спецназа капитану Никите Палазнику. Об этом сообщил Герой России Александр Янклович в своем телеграм-канале. Звание Героя России получили также командир Софринской 21-й отдельной бригады оперативного назначения полковник Сергей Хайрудинов.

Фото: Александр Янклович

- Гордимся тем, что капитан Никита Палазник - наш земляк. А полковник Сергей Хайрудинов свое звание получил за подвиг, который совершил, командуя отрядом "БАРС" в составе наших любимых "Волгарей"! - написал Янклович.

Напомним, ранее медалью Суворова наградили офицера Илью Верещагина из Новобурасского района Саратовской области. Он был удостоен государственной награды за отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.

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