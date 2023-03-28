Фото: Госавтоинспекция

В Хвалынском районе Hyundai Sonata вылетел в кювет – пострадала 43-летняя пассажирка. Об этом сообщили в УГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 27 марта, около 14 часов на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошла автоавария 49-летний водитель «Сонаты» не справился с управлением и слетел с дороги.

Пострадавшую в аварии женщину, пассажирку Hyundai, доставили в больницу.

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