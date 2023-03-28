Фото: Облспас

За прошедшую неделю в Службу спасения Саратовской области обратилось 208 человек, из них 129 - получили разъяснения по интересующим вопросам. Такие цифры сегодня, 28 марта, приводит Облспас в Телеграм-канале Юрия Юрина.

Саратовские спасатели совершили 79 выездов, из них - 5 на ликвидацию последствий ДТП, 6 раз производились аварийно-спасательные работы по спасению людей на суше. По спасению людей на воде совершено 25 выездов.

Всего за неделю спасено 23 человека, 16 человек получили необходимую медицинскую помощь. Погибшими обнаружено 5 человек

Так же с 19 по 25 марта личный состав службы принимал участие в проведении профилактических бесед в школах и дошкольных учреждениях на тему: «Правила безопасного поведения на водных объектах в период паводка».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.