В Саратовской области ограничено движение в четырех районах

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По состоянию дорог регионального значения из-за паводка на 07:00 28 марта: ограничено движение в 4 районах на 5 участках, в том числе по 3 низководным мостам. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного строительства области.
Движение закрыто по четырем направлениям:
- Ивантеевка-Ивановка-Горелый Гай-Яблоновый Гай-Канаевка-станция Клевенка в Ивантеевском районе;
- в Лысогорском районе закрыты автоподъезды к селу Атаевка от автодороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копен» и к селу Невежкино от автодороги «Шереметьевка-Урицкое–Широкий Карамыш-Большие Копены»;
- перекрыта дорога «Горный - Березово» в Пугачевском районе
Движение открыто с ограничением на автоподъезде к поселку Чертанла от автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» в Новоузенском районе.
Движение открыто с ограничением означает, что установлены сигнальные вехи для обозначения створа проезжей части, дорожные знаки, дежурит техника.
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