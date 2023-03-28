Саратовские врачи борются за жизнь упавшей с высоты четвертого этажа девочки

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о состоянии двоих детей, пострадавших в недавних ЧП. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Напомним: 17 марта был госпитализирован 6-летний мальчик, упавший в погреб глубиной около трех метров в поселке Приволжский в Энгельсе. 16 марта в Заводском районе Саратова из квартиры на четвертом этаже на улице Заречной выпала девочка.
Олег Костин сообщил о положительной динамике состояния мальчика. Жизненные функции стабилизированы, ребенок пришел в сознание, нормализовалась сердечная деятельность и функция дыхания. Переведен в отделение нейрохирургии. Угрозы жизни нет.
Выпавшая из окна, четырехлетняя девочка, до настоящего времени находится в отделении реанимации.
- Продолжается борьба за жизнь. Травма чрезвычайно серьезная. Ребенком занимается команда специалистов, которые делают все возможное для сохранения жизни, - отметил чиновник.
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