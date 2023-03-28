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НовостиПроисшествия28 марта 2023 5:36

В Саратове задержали жителя Башкирии с 1,5 кг мефедрона

Злоумышленник действовал в семи регионах России
Роман Хвалин
Скриншот с видео МВД медиа

Скриншот с видео МВД медиа

В Гагаринском районе Саратова полиция задержала наркоторговца на внедорожнике Infinity QX80, в багажнике которого правоохранители нашли около полутора килограммов мефедрона.

Как сообщает «МВД медиа», закладки в виде цементных шариков он прятал в семи регионах России.

Всего же, как выяснилось после проверки ноутбука 31-летнего задержанного мужчины из Башкирии, он готовил к продаже не менее 41 закладки – более девяти килограммов наркотиков.

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